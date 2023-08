Reprodução/Instagram - 21.07.2023 Beyoncé em show da Renaissance World Tour





Beyoncé surpreendeu os fãs na madrugada desta quarta-feira (23), ao confirmar o fim da "Renaissance World Tour". A declaração sobre o "último mês" da turnê revoltou os brasileiros nas redes sociais, já que a cantora deixou o Brasil de fora das datas internacionais.

"A temporada Virgem está sobre nós. Esta turnê foi uma alegria e como está se aproximando do seu último mês, meu desejo de aniversário é comemorar com vocês vestindo suas mais fabulosas roupas prateadas para os shows de 23 de agosto a 22 de setembro. Estaremos cercados em uma bola de discoteca humana brilhante todas as noites, todos espelhando a alegria uns dos outros", afirmou nos stories do Instagram.





A turnê do álbum "Renaissance" começou na Europa e passou pelos Estados Unidos, onde a artista também pretende finalizar as apresentações. Além do período de apresentações mencionado por Beyoncé, o site oficial da cantora informa que o último show está marcado para 1º de outubro, em Kansas City, no Missouri.



Fãs que esperavam a passagem da cantora pelo país expressaram a revolta com a postagem nas redes sociais. No Twitter, o nome da artista ficou entre os assuntos mais comentados da rede, ao lado do meme "ela não vem mais". Confira abaixo algumas reações na web:

gente olha isso tudo é fã da beyoncé esperando a renaissance world tour no Brasil e ela NÃO VEM MAIS GENTE, A BEYONCÉ NÃO VEM MAIS pic.twitter.com/LFt9cOzBf3 — guilherme ♉︎ (@hawkeyeswift) August 23, 2023





Beyoncé eu tô juntando dinheiro, eu deixei cartão liberado. Beyoncé não faz isso comigo beyonceeeeee

Ela não vem mais pic.twitter.com/to2j1a6sFo — Isa (@batellax) August 23, 2023





Ela não vem mais Beyoncé sua monstra 😭 pic.twitter.com/Vd8dObmWEx — Abra Caralho🪩 (@_euAbraao) August 23, 2023





ELA NÃO VEM MAIS, A BEYONCÉ NÃO VEM MAIS pic.twitter.com/pwsqvAX0UM — wes (@wescarters) August 23, 2023

beyonce negou um dos maiores públicos que ela poderia ter tido nessa turnê e é isso ELA NÃO VEM MAIS pic.twitter.com/klswdv5eV0 — Marcello Leal 🇧🇷 (@celloleall) August 23, 2023

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa com o resumo semanal dos assuntos em alta: