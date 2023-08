Turma de Piedade

Bruna (Carla Cristina) terminará com Jairo (Lucas Oradovschi) e passará a conhecer Joel (Waldo Piano) melhor, o que deixará Dona Neide (Neyde Braga), mãe do rapaz, furiosa. Essa, por sua vez, terá o segredo revelado, de acordo com informações do Observatório da TV. A fofoqueira do bairro passou por mal bocados no passado, quando o filho era alcoólatra e usuário de drogas e chegou a roubar para sustentar o vício.