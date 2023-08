Reprodução Instagram - 18.08.2023 Boninho e Carol Nakamura

Após os mutirões feitos pelos fãs de Carol Nakamura para que a atriz integrasse o elenco da próxima edição do “Big Brother Brasil”, o diretor do reality, Boninho, vetou a participação dela, na última quinta-feira (17), através do Twitter.





O marido de Ana Furtado também negou a possibilidade de que outros famosos que já estiveram em outros realities, dentro ou fora da Globo, pudessem ser selecionados para as edições futuras, que, até o momento, seguem com o jornalista Tadeu Schmidt na apresentação.



“Já vou adiantar aqui. Ela é uma amiga querida, mas não! Mantenho minha decisão de não levar nenhum ex-reality para o ‘BBB’. Fez um outro [reality], mesmo que seja nosso, está fora”, escreveu ele ao responder um internauta que pediu pela entrada de Nakamura na próxima temporada do “Big Brother Brasil”.



Carol esteve na última temporada do reality show de sobrevivência “No Limite”, que terminou com o participante Dedé alcançando o título de campeão ontem (17). A atriz e bailarina foi eliminada na semifinal, mas, ao decorrer da temporada, se consolidou como uma das competidoras mais comentadas pela Web.

Confira o tweet:

Já vou adiantar aqui. Ele é uma amiga e querida, mas não! Mantenho minha decisão de não levar nenhum ex-reality pro BBB. Fez um outro, mesmo que seja nosso, tá fora — J.B. Oliveira (@boninho) August 18, 2023