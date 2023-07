Reprodução/TV Globo Carol Nakamura desabafa sobre tribo em 'No Limite'

Carol Nakamura esteve presente em uma live com colegas de 'No Limite - Amazônia' e abriu o jogo sobre a participação no reality.

A apresentadora foi sincera ao falar das diferenças entre as tribos Jenipapo e Urucum. Ela integrou Jenipapo inicialmente, mas trocou de equipe após uma dinâmica.

"Eu me senti abraçada na Urucum, as pessoas me ensinavam a fazer as coisas, a acender o fogo -- que não tive a chance de fazer na equipe anterior. O clima era muito ruim na Jenipapo", disse ela para Paulo Vilhena e Fullý.



Nakamura disse que percebeu certo machismo de alguns participantes. "Eu me sentia julgada, ameaçada e excluída o tempo todo na Jenipapo, mesmo tentando que isso não acontecesse, mas não passava fome. Quando fui para a tribo Urucum, era uma fome, uma fome... Uma fome que nunca senti na vida. Porém, me senti abraçada por todos, aprendi coisas que não me deixavam fazer na Jenipapo. Lá, não deixavam fazer nada. As mulheres só podiam pegar água e fazer comida", revelou.

