Reprodução / YouTube Viih Tube revelou ter apanhado na rua por cancelamento

Viih Tube contou que chegou a apanhar na rua durante a época que foi cancelada nas redes sociais. Segundo ela, o episódio a traumatizou, levando a ficar reclusa em casa e precisar fazer terapia.

"Não vou falar que foi necessário, porque algumas coisas que eu passei acho que foram desnecessárias, cheguei até a apanhar na rua. Cheguei em um nível de cancelamento grande. Mas acho que ter passado por tudo aquilo me tornou muito mais forte", desabafou ela em conversa com Fernanda Catania, a influencer Foquinha, para o canal no Youtube.

De acordo com a influenciadora, ao aceitar participar do BBB21, ela decidiu que mudaria a situação e viveria em paz. "Eu me prendi em uma caixa, tinha muito medo de ser cancelada, entrei em uma fase totalmente depressiva, fiz muita terapia, fiquei muito mal. Entrei em uma caixinha e perdi minha essência. Eu virei um robô, tudo o que todo mundo falava, eu falava igual, com medo de dar a minha opinião. Tudo eu tinha medo", revelou.

“Entrei no BBB por isso. Eu falei: 'Chega, está tudo bem errar'. Eu perdi a minha essência. Por isso que eu saí do BBB tão em paz", falou, relembrando que a experiência a ajudou a ver por uma nova perspectiva.

"Hoje, se eu passo por alguma coisa, eu sei lidar. Eu acho que eu era uma adolescente meio desbocada demais. Sabe aquela menina que acha que ser sincera é maravilhoso? Eu era meio assim. Mas, não, tem sinceridade e tem falta de educação. Então, isso veio para me ensinar alguma coisa", finalizou.

Assista a entrevista