As férias de Ana Maria Braga do "Mais Você" começaram nesta segunda-feira (14) e os apresentadores substitutos revelaram o destino escolhido para a apresentadora curtir as duas semanas afastada do programa matinal. Fabricio Battaglini e Talitha Morete contaram que ela está realizando um "sonho" com a ida para Israel.

"Ela está realizando um sonho de vida. Sonho que foi muitas vezes adiado. De conhecer sabe onde? Israel. Muito antes da pandemia, ela tenta fazer esta viagem, mas agora deu certo e rolou", contou Fabricio. Ana ainda gravou um vídeo especial em Jerusalém e prometeu mostrar mais da viagem ao público.





"Finalmente, depois de muito programar, conseguimos chegar em Jerusalém. A cidade inteira é toda assim: clarinha. Cor de calma. Eu fiquei sabendo que essa cidade foi destruída 12 vezes. Nós vamos começar a descobrir um pouco dela com vocês", afirmou Braga. Confira abaixo:

Férias merecidas da patroa! 🫡 Ana Maria conta um pouco da sua viagem pra Israel ✈️✨ #MaisVocê pic.twitter.com/ci9pYph3tE — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 14, 2023





A viagem de Ana Maria para Israel acontece após a apresentadora desmentir os rumores de que deixaria o comando do "Mais Você". “Foi tão absurdo a repercussão dessa notícia, tão louca, idiota e sem sentido, que eu falei: ‘Não, eu preciso falar diretamente com o pessoal que acredita em mim e sabe que sou eu que estou falando’. Não vou deixar de trabalhar, não. Isso não existe", disse em um desabafo ao vivo .

