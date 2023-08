Reprodução/Globo - 14.08.2023 Jorge Aragão falou de luta contra câncer





Jorge Aragão foi diagnosticado com um Linfoma não Hodgkin em julho e relembrou o "pavor" que sentiu com a descoberta do câncer, que atinge o sistema linfático. O cantor afirmou que continua "assimilando" o diagnóstico durante o tratamento, que já exigiu uma internação no hospital.

"Minha cabeça não conseguiu, até hoje, assimilar tudo. 'Você está com um Linfoma não Hodgkin', palavras que eu nunca ouvi falar. Pavor, medo", disse ao "Fantástico", neste domingo (13). O artista realiza quimioterapia e ficou internado na fase inicial do tratamento, que terá cinco meses de duração.







"Já fiz a segunda quimioterapia. Quando entro em uma máquina dessas de ficar muito tempo — mais de uma hora fazendo exame —, só a música que me abraça, que me envolve. É um cobertor", avaliou. Jorge contou que voltou a trabalhar por orientações de médicos, que aprovaram que ele continuasse com a agenda de shows.

O cantor se emocionou ao falar da volta aos palcos após o diagnóstico, momento também marcado pela emoção, diante da comoção do público. "A gritaria que eu ouvia. Aquela energia que subia. O pessoal ficou muito tempo gritando. [Estava] em uma cama de orações e energias boas muito fortes para mim, que me fizeram caminhar até a frente do palco. Ali, eu não aguentei. Eu estou vivo", declarou.

Que matéria mais linda com Jorge Aragão ❤️ O #Fantástico já começou e hoje promete! ✨ pic.twitter.com/qJ5f5sJbe3 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 13, 2023





"Cantar sempre que for possível. Não ligar para os malvados. Perdoar os pecados. É assim que eu vou viver, o tempo todo", complementou Aragão, que ainda cantou o trecho de uma música inédita no programa da Globo.

Música inédita, a gente vê por aqui 🥹🫶 #Fantástico pic.twitter.com/75IpFRru01 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 13, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: