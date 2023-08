Reprodução Instagram - 14.08.2023 Zé Felipe, Mário Ferrão e Virginia

Em um post feito no último domingo (13), Dia dos Pais, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca Costa , de 24 anos, contou da falta que sente do pai, Mário Ferrão, que morreu aos 72 anos de idade em setembro de 2021. Por meio do Instagram, ela ainda citou a filha caçula, Maria Flor, de 9 meses.



“Provavelmente já tenho algumas dessas fotos postadas aqui, mas infelizmente não fotos novas com você, pai… Você se foi há quase 2 anos e me deixou um vazio enorme! Hoje, mais que todos os dias, gostaria de te dar um beijo, um abraço, um presente, mesmo você não gostando e falando que não precisava”, iniciou.



A esposa de Zé Felipe ainda agradeceu o pai pelo apoio dado à ela e afirmou saber que ele está em um lugar melhor. “Obrigada por tudo, queria você ao meu lado hoje, mas sei que você está em um lugar muito melhor! Eu te amo mais que tudo, para sempre vou te amar”, acrescentou.



Virginia ainda comparou a semelhança da filha mais nova, Maria Flor, com o pai. De acordo com ela, “todos falam que a Florzinha parece com você, pai. Ela é linda e muito sorridente, ama comer e sem sombra de dúvidas comeria todas as sopas que você fazia pra mim quando era bebê”.

