Leandro Hassum, Pietra Hassum e Carol Castro

No último domingo (13), Dia dos Pais , o ator e humorista Leandro Hassum, de 49 anos, divertiu a Web com uma publicação inusitada feita no Instagram. Em uma montagem fotográfica, ele comparou a filha, Pietra Hassum, de 23 anos, com a atriz Carol Castro, de 39 anos.



Na legenda da publicação, Leandro ainda brincou com a situação e relatou que, ao ver a foto da atriz, ele quase comentou a foto, pensando que era a filha, quando, na verdade, era um post de Castro. “Quase mandei um comentário para a Carol Castro: ‘Filha, você está diferente ‘. Enfim”, debochou.



Ele ainda pontuou que a semelhança já havia sido apontada pelo colega Alexandre Regis, que é ator e diretor. “Uma vez me falaram: ‘Nossa, sua filha parece muito com a Carol Castro’. Eu falei: ‘Que exagero’. Porém… Alexandre Regis, você estava certo”.



A atriz entrou na brincadeira e repercutiu o momento nos comentários da publicação. “Gente! Que sorte a minha então (pode deixar, Alexandre Regis, que jamais falarei com ninguém que você me conhece muito bem desde os 8 anos de idade)”, escreveu ela.

