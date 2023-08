Reprodução Britney Spears

Britney Spears não tinha mais contato com os filhos Sean e Jayden, mas voltou a conversar com os filhos há algumas semanas.

A informação foi dada ao Page Six por Mark Vincent Kaplan, advogado do ex-marido da cantora, Kevin Federline.

Os garotos se mudaram para o Havaí com o pai, sem se despedir da mãe. De acordo com o TMZ, Federline chegou a incentivar os filhos a se encontrarem com Britney antes da mudança, mas eles não quiseram.

Sean e Jayden cortaram relações com a mãe no ano passado e pararam de responder às mensagens que ela mandava. Além disso, eles também não viam Britney desde 2022 e não foram ao casamento da cantora em junho passado.

No final do ano passado, Jayden criticou Britney em uma entrevista e disse que tinha esperança de um reencontro. "Acho que nossa mãe não conseguiu dar atenção e amor igualmente para nós dois. Não acho que ela deu amor suficiente para Preston, e me sinto muito mal por isso", falou. "[Mãe], eu te amo muito, te desejo tudo de bom. Talvez um dia a gente possa sentar e conversar de novo", finalizou, falando diretamente com a cantora.