Reprodução Instagram - 04.08.2023 Mel Maia em casa nova

No ar como a personagem Guiga na novela “Vai na Fé”, a atriz Mel Maia , de 19 anos, revelou aos seguidores uma mudança que vive após o fim das gravações da novela de Rosane Svartman: “Casa nova”. Por meio dos stories do Instagram, a intérprete detalhou a novidade.



De acordo com Maia, a nova residência fica mais próxima da academia que ela costuma malhar, situada na Barra da Tijuca, perto da Zona Oeste do Rio de Janeiro. “Gente, eu falei para vocês que estou cheia de novidades para contar, mas ainda não contei: estou de casa nova”, disse ela.



Além disso, a atriz contou que, pela proximidade da casa com a academia, irá para os treinos de moto. No entanto, ressaltou que ainda precisa da habilitação para poder dirigir. “Me mudei para um lugar que é muito perto da academia, então vou poder ir com as minhas motinhas. Porém, elas não são bikes, precisam de habilitação, vou tirar a minha”, afirmou.



Em “Vai na Fé” , folhetim da faixa das sete escrito por Rosane Svartman, Mel Maia vivencia Guiga. Nesta reta final da trama, a personagem está grávida de uma bebê, junto com o namorado Yuri, que é defendido pelo ator Jean Paulo Campos. A filha de Guiga e Yuri se chamará Dora, como forma de homenagear a personagem Dora (Claudia Ohana), que faleceu recentemente na novela.

