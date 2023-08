Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta

A música “Tá OK”, de DENNIS e Kevin o Chris, ganhou uma nova versão com as vozes dos colombianos Karol G e Maluma. A cantora americana revelou, nos bastidores do Lollapalooza de Chicago, nos Estados Unidos, que convidou Anitta para estar no feat, mas ela declinou o convite. A brasileira usou o Twitter para desmetir o assunto, segundo a web.



Leia também Arthur Aguiar e Juliette participariam de um BBB especial de campeões

Durante uma entrevista no show, Karol G afirmou ter ligado para Anitta sugerindo a parceria. A cantora, no entanto, teria dito que está envolvida em um cronograma já definido de outros lançamentos musicais e recusado o convite.



Na manhã dessa sexta (4), Anitta deu a entender que o convite nunca aconteceu e ainda fez um mistério no final. “Olá amores… Anitta aqui… Essa situação que vocês estão bolados comigo… Não é verdade… A informação não procede. Mas gostaria de deixar baixo. Amo vocês, obrigada”, escreveu a artista na página da central de fãs no Twitter, o @QGdaAnitta.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente