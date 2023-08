Reprodução/Instagram Karoline Lima

Nesta sexta-feira (4), a influenciadora Karoline veio a público negar os rumores de affair que sugeriam que ela estava vivendo um novo romance.O pronunciamento aconteceu após as especulações de que estaria se envolvendo com um dos convidados da “Casa da Barra” - evento organizado pelo influenciador Carlinhos Maia.



“Gente, eu não peguei ninguém e nem tenho a intenção de pegar ninguém. Ponto final. Só vim para a ‘Casa da Barra’ para aproveitar e curtir com os meus amigos”, comentou ela em uma publicação postada pelo perfil “Segue a Cami” (@segueacami) no Instagram..



No post, foram divulgados registros da influenciadora próxima a um dos convidados da festa. Em um vídeo, é possível ver Karoline dançando junto com Augusto Gallon, enquanto em outra foto eles aparecem próximos, rodeados por outros convidados que estiveram no evento.



Karoline é mãe de Cecília, que é fruto do relacionamento que teve com o jogador do Real Madrid Éder Militão. A relação já foi marcada por polêmicas, mas, recentemente, os pais da bebê fizeram uma festa para filha e demonstraram uma boa convivência frente às câmeras.

