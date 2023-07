Reprodução/Globo - 28.07.2023 Paulo Vilhena foi comparado a Fred Bruno após desistir do 'No Limite'





A edição desta quinta-feira (27) de "No Limite" mostrou a desistência de um dos famosos que integrou a temporada atual do reality de sobrevivência, Paulo Vilhena. O ator contribuiu para a própria eliminação e, ao ganhar uma nova chance de continuar na competição, decidiu desistir do programa . A ação rendeu comparações com Fred Bruno, que desistiu do "BBB 23" em uma circunstância similar.

Paulo abriu mão do poder de imunidade que tinha, repassando o benefício para Fulý, participante mais voado pelos colegas da equipe Urucum. Com a ação, ele articulou a própria saída da atração, já que combinou com o beneficiado para votar nele e outros competidores não receberam votos.





"Que eu possa levar para casa, para minha família, o que construímos aqui. Minha decisão acontece porque meu sonho está acontecendo lá em casa, com a minha mulher e minha filha vindo para esse mundo", afirmou. O ator ainda ganhou outra chance de continuar no programa com uma reviravolta na dinâmica, mas optou por desistir pensando na filha que está prestes a nascer.

Paulo não aceita missão para continuar no jogo e Dedé vai para o Ocuīride 👀 #NoLimite pic.twitter.com/L1L0pSTspt — No Limite (@NoLimite) July 28, 2023





Já no "BBB 23", Fred foi eliminado na reta final do confinamento e celebrou a saída na época, também mencionando que gostaria de se reencontrar com o filho. No entanto, o influenciador acabou indo para a Casa do Reencontro, onde poderia concorrer com outros eliminados na repescagem da edição. Lá, optou pela desistência pensando na família.

Eliminado nesta terça-feira, Fred desiste da Casa do Reencontro no #BBB23 . #RedeBBB pic.twitter.com/sXt2h8Ib0y — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2023





As desistências foram comparadas por espectadores nas redes sociais. "Paulo, o mais novo Fred Boco Roso", afirmou um internauta, mencionando o apelido que Fred ganhou no "BBB", uma referência à ex-companheira do influenciador, Bianca Andrade (Boca Rosa). "O Paulo igual o Boco Roso chegando no quarto dos eliminados [risos]", comentou outro.

"Paulo Vilhena tal qual Boco Roso no 'BBB' se arrependeu de ter ido para o 'No Limite'. Para infelicidade dele, ainda teve segunda chance", opinou uma pessoa. "Paulinho Vilhena, o Boco Roso do segundo semestre", escreveu mais uma. "O Paulo teve a mesma energia que o Boco Roso. Quando estava feliz que foi eliminado e deu de cara com a repescagem", pontuou outra.

mesma energia #nolimite https://t.co/IgAfuJk8Mb — 𝙅 𝘼 𝙉 𝘿 𝙀 𝙍 𝙎𝙄𝙇𝙑𝘼 (@janderslva) July 28, 2023





Boco Roso e Paulo separados por um reality #NoLimite — Chrís (@MegaTributo) July 28, 2023





