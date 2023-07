Babilônia (2015)

Uma novela que apresenta uma rivalidade entre personagens interpretadas por Gloria Pires e Adriana Esteves, com direito a Fernanda Montenegro no elenco, não teria como dar errado, mas deu e muito. A trama não tinha uma história central definida, as duas vilãs brigavam loucamente sem ter um motivo definido e um beijo lésbico entre duas senhoras em meio ao horário nobre, no Brasil, fez com que o público pegasse mais raiva da trama na época.