Volta de eliminada

Com a desistência de Paulo, a última participante eliminada antes do ator ganhou a chance de retornar ao "No Limite", Simoni voltou ao programa pelo Ocurïde e se reencontrou com Dedé no lugar de espera, onde cumprirá uma missão ainda não especificada pelo apresentador. Nas prévias do próximo episódio, a dupla aparece sendo informada de que outros eliminados se juntarão a eles no espaço.