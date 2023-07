Reprodução Barbie quebra recorde de maior estreia de filme dirigido por mulher

Parece que 'Barbie' vai ser o filme do ano! O longa conquistou a maior estreia dirigido por uma mulher, nesse caso, Greta Gerwig.

Só no final de semana do lançamento nos Estados Unidos, o filme arrecadou cerca de US$ 155 milhões, R$ 740 milhões. No Brasil, a trama protagonizada por Margot Robbie e Ryan Gosling faturou R$ 76 milhões, segundo a Folha de S. Paulo.





Quem ficou para trás foram Anna Boden e Ryan Fleck, co-diretores de Capitã Marvel, que arrecadou US$ 153 milhões em 2019. E Mulher-Maravilha, dirigido por Patty Jenkins, e com US$ 103 milhões em 2017.

Diante de uma disputa com o filme Oppenheimer, Barbie não precisou se esforçar muito, já que o longa de Christopher Nolan, faturou US$ 80,5 milhões neste final de semana.

