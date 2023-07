Reprodução/Instagram Morre Wilson Cabral, semifinalista da 4ª edição de Masterchef Profissinais

Morreu nesta sexta-feira (21), aos 40 anos, o chef Wilson Cabral, semifinalista da 4ª temporada de Masterchef Profissionais. Segundo a Band, o cozinheiro estava internado e se recuperava de um acidente de carro sofrido em Sorocaba, no interior de São Paulo, no último dia 14, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.



O ex-participante do reality culinário deixa a esposa, Simone, e o único filho de casal, Arthur, de nove anos. A morte foi confirmada por Simone nas redes sociais do marido.

"É com pesar que venho aqui comunicar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com sua comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante 11 anos. Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho para o filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens", declarou ela.

A Band também se pronunciou sobre a perda: "A Band lamenta o falecimento do chef, que tem nosso eterno carinho. Deixamos nosso abraço aos amigos e familiares".

Depois da brilhante participação no Masterchef Profissionais, Wilson abriu um restaurante com o colega de elenco, Hichel.