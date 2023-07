Divulgação O caminhoneiro conquistou os chefes na prova de repescagem

Danilo derrotou Ashanti na prova de repescagem do MasterChef Brasil realizada na noite de ontem (18) e conquistou seu retorno ao reality show da Band. Em entrevista, ele abriu o coração sobre a dificuldade na primeira fase da competição, e enfrentou um drama com seu pai, que sofreu um AVC no início das gravações, fator que dificultou sua concentração para preparação dos pratos. "O acontecimento do meu pai me deu um peso muito grande por estar aqui. Estava sem concentração nenhuma", disse.



Quando estava prestes a ser eliminado, Danilo contou que seu pai havia sofrido um AVC, e isso tirou sua concentração das provas. Entretanto, sua saída pode ter sido uma coisa boa. Antes de ser beneficiado com a repescagem, o caminhoneiro retornou à sua casa para ver seu pai.

"Eu voltando [para casa], vendo ele bem, só se recuperando e progredindo, me deixou bem mais aliviado", disse em entrevista ao site oficial do reality show. Quando estava fora da cozinha do reality show, Danilo se dedicou aos negócios de família: "Na maioria do tempo eu só trabalhei, eu mal fritei um ovo".

Quando soube da repescagem, além de resolver os problemas familiares, se dedicou aos estudos para conseguir retornar a competição do MasterChef Brasil. "Foquei em pratos diferentes, na comida regional. Fiquei com um pouco de medo do doce, mas foquei na comida que eu sei fazer", explicou.

Com isso, ele voltou ainda mais forte, animado e confiante para as provas, e conseguiu retornar com uma postura diferente para a repescagem.

Já na última terça-feira (18), Danilo passou pelos três rounds de provas de repescagem e conseguiu voltar para a disputa do troféu da 10° temporada ao apresentar uma língua de boi.

Na terceira etapa, o caminhoneiro foi beneficiado com o doce de leite, escolhido pelo competidor Emanuel. "Apesar de o doce de leite ser um prato de Minas Gerais, um prato bem típico, era muito difícil fazer uma comida com os dez ingredientes que estavam ali. O pior nem foi o doce de leite, mas senti um ar do Emanuel de que era para ferrar", afirmou.

Embora tenha sido o segundo eliminado desta temporada, Danilo parece ter aprendido com sua estádia fora do reality show. "Mas a cozinha é ter calma, paciência e respeito pelo alimento, então eu vou mostrar isso: que estou calmo e preparado para cozinhar", garantiu.

Por fim, o competidor explicou que mantém a mesma estratégia para a disputa: "Só que com mais foco e tranquilidade. Vai ser outro Danilo. Vim mais focado e vou mostrar o que eu sei fazer. Estão achando que eu estou aqui só porque eu sou um personagem, mas como eu ganhei na língua hoje, eles vão queimar a língua por terem falado isso".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko