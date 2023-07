Reprodução/Globo - 20.07.2023 'Mais Você' foi criticado após usar música de MC Guimê para abordar Copa do Mundo Feminina





O "Mais Você" desta quinta-feira (20) abordou a estreia da Copa do Mundo Feminina e selecionou a música "País do Futebol", de MC Guimê, para iniciar o programa de Ana Maria Braga. A emissora foi criticada pela decisão nas redes sociais, já que o cantor foi expulso do "BBB 23" por importunação sexual.

Espectadores questionaram a escolha da atração matinal para abordar o torneio de futebol feminino. "Que papelão, que falta de empatia e sensibilidade. O programa inicia com uma música do MC Guime, um assediador público. As pessoas precisam se colocar no local das vítimas e não passar a mão na cabeça. É vergonhosa a falta de empatia", escreveu uma pessoa no Twitter.





"A Marta é melhor que Neymar! Não coloque uma música de um assediador que foi expulso do 'BBB'", comentou outra, se referindo à letra da canção que menciona o jogador de futebol. "'Esqueceram' mesmo o que ele [Guimê] fez, né? Chacota", observou mais uma. "Que mico, abrindo programa com música do expulso", avaliou outra.

Começou a contagem regressiva pra estreia da #SeleçãoFeminina na #GloboNaCopa ! Quem tá igual ao Lourinho, preparadíssimo pra torcer? 🤩 #MaisVocê pic.twitter.com/O5dtsDEKcQ — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 20, 2023





O iG Gente já apurou como a Globo teria tentado limpar a imagem de MC Guimê após o assédio no reality show . Músicas do cantor já foram reproduzidas na emissora em outras ocasiões e o funkeiro participou do "Altas Horas" após o caso polêmico. Confira abaixo mais reações do público:

Nada melhor do que MC Guimê pra homenagear as mulheres do futebol...



Parabéns a quem teve a brilhante ideia #MaisVoce — JR do Vigor 🎓❌ (@pitacors) July 20, 2023





O programa "Mais Você" começou tocando uma música do abusador Mc Guimê que exalta o adúltero Neymar.



A intenção era ser em homenagem ao início da Copa Feminina? #MaisVoce — Fran de Papel (@Fran_Olive_) July 20, 2023





ana maria começando o mais você tô ando mc guimê

bom dia com assédio 😛 pic.twitter.com/DRxwwId9Rt — babá da capivara filó (@iCorlyy) July 20, 2023





Ana Maria Braga começa o Mais Você falando da Copa do Mundo Feminina tocando música de um "MC" tal de Guimê ex-BBB assediador de mulher.



O nível de falta noção e decência dessa merda é absurdo, no mínimo. — 🎸🥁🎹🎙️🎛️🎚️ Dead Icon Productions (@igorgoularth) July 20, 2023





