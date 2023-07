Troca de looks

A família não ficou com o mesmo look até o fim da festa, passando por uma troca de visual para uma nova entrada no evento. Biel trocou o casaco e sapato, enquanto Tays optou por um vestido rosa para combinar com a nova roupa da aniversariante. O casal posou com a filha ainda na decoração de "realeza" do local, que contou com muitas flores e até uma carruagem. Agradando Pietra, a festa ainda teve a presença dos palhaços Patati e Patatá.