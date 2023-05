Reprodução Manoel Soares comenta ação de Patricia Poeta: 'Ocorreu outras vezes'

A dupla de apresentadores Manoel Soares e Patrícia Poeta voltou a ser tema de discussões nas redes sociais. Nesta sexta-feira (12), uma cena de Patrícia Poeta interrompendo o colega foi alvo de críticas. No twitter, Manoel Soares explicou o suposto 'climão'.

Enquanto Patrícia Poeta iniciava a conversa com um cobrador que havia relatado a história emocionante dele com a mãe, Manoel Soares foi até o convidado lhe oferecendo um microfone. Entretanto, o trabalhador Edenílson já estava devidamente equipado e Patrícia interrompeu a ação do co-apresentador.

Nas redes sociais, telespectadores viralizaram a cena e criticaram a forma que Patrícia teria conduzido a situação. Recentemente, a dupla vem sendo alvo de especulações de um possível desentendimento de bastidores.

Após a reação do público, Manoel Soares via Twitter publicou uma mensagem tranquilizando os fãs e apontando um equívoco rotineiro. "Gente, como o microfone do convidado estava no lado oposto ao meu, não vi e levei outro para caso não tivesse, como já ocorreu outras vezes. Ele já estava de mic (sic) e Patrícia avisou, tudo certo. Por favor, vamos curtir o fim de semana com uma taça de vinho e ficar de boas. Beijos".

