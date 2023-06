Incômodo da web

Alguns internautas, porém, começaram a se mostrar incomodados com a atitude de Poeta. Eles afirmaram que a apresentadora dá mais espaço para a plateia do que para Manoel Soares. "Patrícia Poeta dá mais moral plateia do que pro Manoel Soares, olha a diferença", disse uma usuária do Twitter. "A Patrícia apresentou todo mundo menos o Manoel na chamada aff, até a plateia", escreveu outro.