Nesta quarta-feira (28), a atriz Camila Queiroz completa 30 anos de idade. Para celebrar essa data especial, a atriz foi presenteada com um jantar exclusivo para 16 pessoas, organizado por Klebber Toledo. O destaque da comemoração foi um bolo personalizado decorado com bonecas que representavam os diversos personagens que Camila interpretou na TV.

“Não é todo dia que se tem o privilégio de completar 30 anos fazendo o que ama, ao lado das pessoas que você mais ama e recebendo todo esse amor e carinho do mundo! Acho que vou explodir de tanto amor”, escreveu Camila ao publicar as fotos.





O bolo foi uma homenagem aos trabalhos de destaque da atriz, como Amor Perfeito (Marê), De Volta Aos 15 (Anita), Pega-pega (Luiza), Procura-se (Alicia), Verdades Secretas (Angel), Êta Mundo Bom! (Mafalda), Verão 90 (Vanessa) e Casamento às Cegas.

Anteriormente, Camila já havia celebrado a chegada do aniversário ao lado de Klebber Toledo. Após o término das gravações de Amor Perfeito, a atriz comemorou a data no set de filmagens junto com a equipe e o elenco da novela.









