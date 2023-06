Reprodução/Instagram - 29.06.2023 Madonna foi hospitalizada com uma infecção bacteriana grave





Madonna foi hospitalizada no último sábado (24) para tratar uma infecção bacteriana grave e os familiares da cantora teriam "se preparado para o pior" com a internação. O problema de saúde fez com que a nova turnê mundial da artista de 64 anos, marcada para começar em 15 de julho, fosse adiada.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

“Nos últimos dias, ninguém sabia realmente o que ia acontecer. A família estava se preparando para o pior", afirmou um parente de Madonna ao "Daily Mail". O familiar ainda explicou o motivo da demora para tornar a internação da cantora pública.





"É por isso que [a internação] foi mantido em segredo desde sábado. Todos acreditavam que poderíamos perdê-la e essa tem sido a realidade da situação", declarou o parente. A nova turnê celebra os 40 anos de carreira da artista e teria o primeiro show no Canadá.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Segundo o site "Page Six", Madonna foi encontrada inconsciente e precisou ser intubada . A publicação afirma que Lourdes Leon, filha mais velha da cantora, a acompanha no hospital e que a artista já saiu da UTI de um hospital em Nova York, Estados Unidos, onde segue em recuperação.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.