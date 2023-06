Reprodução/Record - 29.06.2023 Daniel Toko, Gabriel Roza e Janielly Nogueira estão na berlinda em 'Daniel Toko, Gabriel Roza e Janielly Nogueira em 'A Grande Conquista'





"A Grande Conquista" teve uma nova zona de risco formada nesta quarta-feira (28), após a eliminação de Medrado do reality da Record. Daniel Toko, Gabriel Roza e Janielly Nogueira enfrentam a berlinda da vez, que terá o resultado revelado no programa ao vivo desta quinta-feira (29).

Daniel e Gabriel integram a zona de risco desde a votação da última terça-feira (27). O repórter foi indicado pelos donos da semana, Alexandre Suita e Victoria Macan, enquanto o ex-noivo de Bia Miranda foi o mais votado pelos participantes.





Após Medrado deixar a atração, Suita teve o melhor desempenho na prova da virada e conseguiu escapar da berlinda. O cunhado de Gusttavo Lima colocou Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, no lugar dele para disputar a permanência com Toko e Roza.

Quem deve continuar em "A Grande Conquista"? Daniel Toko, Gabriel Roza ou Janielly Nogueira? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

