Reprodução/Globo - 28.06.2023 Sheron Menezzes foi elogiada por atuação como Sol em 'Vai na Fé'





Sheron Menezzes voltou a ser elogiada pelo trabalho em "Vai na Fé" nesta terça-feira (27). O capítulo trouxe cenas do depoimento de Sol no processo contra Theo (Emílio Dantas) e espectadores exaltaram a atuação da atriz em momentos emocionantes e decisivos para a trama.

A protagonista relembrou os abusos que sofreu no vilão na juventude e ainda se emocionou ao falar do impacto de Theo na vida atual. "A verdade é que nunca deixei de ter pesadelos com esse homem, nenhum dia. Depois que ele me reencontrou, nunca mais tive um dia de paz", relatou no julgamento.





"A dor da Sol e o show da Sheron Menezzes", afirmou uma pessoa no Twitter. "A Sol é a melhor personagem protagonista das sete em muitos e muitos anos da Globo. A Sheron é uma rainha", opinou outra. "Ela merece o prêmio de melhor atriz do ano", comentou mais uma.

Internautas também elogiaram o roteiro da cena nas redes sociais. "Não canso de dizer o quanto essa novela é incrível. Que cena, que texto", declarou um usuário. "O fato dela retratar em uma simples fala, o dia a dia de toda mulher brasileira que sofre diariamente com medo do assédio e do abuso, quando, na verdade, nós somos as vítimas. Sheron entregou tudo nessa cena", comentou outro perfil.

Confira abaixo a sequência da cena de Sol no capítulo:





[Alerta conteúdo sensível]

Sol dá o depoimento sobre o que Theo fez com ela no Baile do Neinei! #VaiNaFé pic.twitter.com/COfDyG1IQ8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 27, 2023





[Alerta conteúdo sensível]

Sol relembra o que Theo fez com ela na época do Baile do Neinei. #VaiNaFé pic.twitter.com/4g0TpWZLIo — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 27, 2023









