Reprodução/Instagram Passando por um momento difícil de saúde já que está em um tratamento de câncer no intestino, a cantora Preta Gil abriu o jogo para os seus fãs sobre suas emoções.

Na madrugada desta quinta-feira (29), Preta Gil usou o Instagram para comentar sobre a traição que ex-marido, Rodrigo Godoy, cometeu durante o casamento dos dois e enquanto a cantora lutava contra um câncer no intestino. Ela afirmou que ignorou a intuição e alertas de outras pessoas e não desconfiou do caso que acontecia com a própria stylist.



"Reflexão da madruga: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas escaparem, meu sexto sentido e minha intuição", iniciou ela.



Em seguida, Preta fala que gostava de sentir ciúmese por isso ignorou o que via. "Não é ciúmes bobo e sim sobre evidências", pontuou.



Ela, então, falou da traição: "Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto".



Por fim, Preta confessou que ainda está em "estado de choque e extremamente abalado" com a situação. "Faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e esperitualidade para superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas tem horas que não consigo!!!", concluiu.