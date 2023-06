Reprodução/ GNT Gabriela Prioli e Astrid se estranham em debate sobre São João

O episódio do "Saia Justa", do GNT, da última quarta-feira (21), teve um debate entre Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli sobre as tradições de São João. A discussão acabou ficando quente e repercutiu nas redes sociais, se tornando um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Astrid iniciou o debate defendendo a manutenção das tradições da festa. "Vou para o São João para dançar um forró, comer o amendoim cozido. Cheguei lá e era uma festa de axé. Não dá! Eu acho que não dá pelo Brasil, não pelo meu gosto. É uma festa de São João!", disse ela.

Mas Prioli discordou da apresentadora. "Não dá para você. Parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. Acho que vale a pena pensar primeiro: o que é o São João tradicional? Qual o marco temporal que a gente vai estabelecer para dizer o que é São João?", rebateu.

Atrid ficou desconfortável com a situação mas continuou defendendo a opinião de "não perder a história nordestina". "A gente talvez tenha um marco temporal pelos livros de História. Mas, para mim, tradição não é o livro. Tradição é prática, que ele [São João] se tornou quando chegou ao Brasil", falou ela.

"Não tenho problema em dizer isso porque estou dando a minha opinião. E a minha opinião não é a de todo mundo, mas é a de muita gente que quer manter a tradição e não perder essa parte da história nordestina. Uma história que é tão forte, tão bonita, que movimenta muita coisa", completou Astrid.

Mas aqui eu to com Astrid e não abro. Quando se fala em tradições nordestinas eu sou muito conservador mesmo! São João no nordeste, e principalmente na Paraíba deveria ser somente com forró, xote, xaxado e baião. pic.twitter.com/Ae6R9upsnh — Cassinho has a problem (@ckzio) June 23, 2023