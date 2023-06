Reprodução Instagram - 29.06.2023 Rafa (Caio Manhente) e Kate (Clara Moneke) em 'Vai na Fé'

Em capítulos previstos para irem ao ar nas próximas semanas, Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente), de "Vai na Fé" , darão mais um passo no namoro: a primeira relação sexual. A tentativa inicial de Kate, no entanto, era outra.



Isso porque a mocinha tentará, enfim, contar o segredo que esconde de Rafa, de que ela e o pai dele, Theo (Emilio Dantas) , já tiveram um caso enquanto ele ainda era casado com Clara (Regiane Alves), mãe de Rafa. Mas os planos dela não darão certo.



“Eu queria que você me visse como sou de verdade: por completo”, começará ela. Rafa responderá: “Você está falando sério?”, e buscará uma câmera.



Dessa forma, o fotógrafo acabará confundido as intenções de Kate e achará que ela quer fazer um ensaio fotográfico nua. “Achei que você estivesse falando em eu fazer um ensaio seu. Você por completo”, dirá.



Kate perguntará se ele quer a fotografar pelada e os dois começarão o ensaio. As fotos acabarão resultando na primeira vez do casal, que dirá “Te amo” um ao outro.

