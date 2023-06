Reprodução/ Instagram Rodrigo Godoy ex-marido de Preta Gil

O ex-marido de Preta Gil, de 48 anos, Rodrigo Godoy, de 34 anos, revelou que criou um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Rodrigo legendou o post com a frase “Que os jogos comecem”. Na postagem um vídeo no elevador e um print do perfil com os preços que vão de US$9,99 (R$48) mensal a US$25,25 (R$122,40) por um pacote de três meses.

O casamento de Preta Gil com o personal trainer acabou após ela descobrir que o ex estava traindo com uma de suas funcionárias.