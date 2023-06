Relacionamento abusivo

Theo acumula diferentes vítimas na trama, dos assédios com amantes ao relacionamento abusivo com a esposa. Um dos momentos mais marcantes da novela foi quando duas das vítimas do vilão, Clara e Kate (Clara Moneke), reconhecem juntas os abusos do personagem de Dantas. A jovem expõe os absurdos que passou com ele, enquanto a personagem de Alves percebe que também é vítima de abusos do marido.