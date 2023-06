Vai na Fé: Theo faz público lembrar como é odiar o vilão de novela

Repulsa do público

A cada nova cena envolvendo Theo, os telespectadores enchem as redes sociais com comentários de repulsa e ódio ao personagem. As falas absurdas, o narcisismo e as manipulações deixam o público fervendo de nervoso. Os nomes de Theo e Orfeu (Jonathan Haagensen) sempre entram nos assuntos mais comentados do Twitter com a repercussão das barbaridades comentadas por eles.