Reprodução Instagram - 28.06.2023 Lucas Paquetá e Duda Fournier

Na última terça-feira (27), o jogador do West Ham, Lucas Paquetá, e a esposa, Duda Fournier, participaram do “PodDelas” e explicaram como se conheceram, lá em 2018, quando Paquetá ainda era do Flamengo e Duda era estagiária.



“Eu estudava nutrição e meu tio era vice-presidente do Flamengo e ele me colocou para estagiar no Flamengo, como nutricionista da base, mas eu não tinha contato com o Lucas”, iniciou Duda, de 30 anos.



O jogador justifica que eles não tinham contato, porque ele já pertencia ao grupo de jogadores profissionais e Duda trabalhava com os meninos de 15 e 14 anos de idade.



Fournier contou que começou a estagiar e Paquetá planejou uma forma de conversar com ela em uma etapa de pesagem, mas explicou que os dois não se conheciam. Ou seja, a iniciativa partiu do jogador.



“Um dia, eu fui levar os meninos para fazer a pesagem e não era dia dos profissionais e o bonito [Lucas] apareceu lá, para se pesar. E foi nada a ver, depois do almoço, negócio tudo errado, só que ele queria me ver. Foi armado”, afirmou Duda.



Lucas explicou que tudo deu errado, porque, como foi após o almoço, o peso marcado foi altíssimo. “Deu tudo errado meu plano! Se você está com o peso alto, você fica fora do jogo. Eu saí de lá bravo e acabei chamando a atenção dela”, detalhou.



Após esse episódio, o casal relatou que as conversas foram continuadas por mensagens. Eles namoraram e se casaram em 2018. Hoje, eles são pais de Benício, de 3 anos, e Filippo, de 2 anos.

