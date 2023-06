Reprodução/Instagram IZA estreia como atriz em filme dirigido por Lázaro Ramos

A cantora IZA fez sua estreia na atuação no filme "Um Ano Inesquecível", dirigido por Lázaro Ramos, lançado nesta sexta (9). A produção, disponível no Prime Video, é o segundo de quatro filmes baseados no livro de mesmo nome, escrito por Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet.

A superprodução, além da artista, conta com a presença de nomes como: Lulu Santos, Gabz e Lucas Leto. "Foi um desafio gigante, pois fechamos um trecho da Avenida Paulista, o Viaduto Santa Ifigênia, filmamos com 200 bailarinos e todo o elenco, incluindo a cantora Iza. Todos sob o comando de Lázaro Ramos, do diretor de videoclipes Felipe Sassi, e de Arielle Macedo, a coreógrafa de Anitta", afirmou um dos produtores, Rodrigo Montenegro.



“Um Ano Inesquecível - Outono” se passa em São Paulo e conta a típica história do "os opostos se atraem". Anna Júlia, interpretada por Gabz, e João Paulo (Lucas Leto) formam o casal improvável. O músico de rua João Paulo sonha em viver de sua arte, Anna Júlia busca um estágio e estabilidade para ajudar o pai em casa. Mesmo com objetivos de vida tão diferentes, eles se apaixonam e precisam superar diversos desafios para ficarem juntos.



Na trama, até mesmo uma homenagem a Rita Lee , que morreu no dia 8 de maio , aos 75 anos, é feita.



