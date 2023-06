Reprodução/Record - 14.06.2023 Bruno Tálamo e Alexandre Suita brigaram em 'A Grande Conquista'





Alexandre Suita e Bruno Tálamo se envolveram em uma briga que quase terminou em agressão no reality "A Grande Conquista". Os donos já haviam brigado na formação da zona de risco e voltaram a discutir nesta quarta-feira (14), após provocações do cunhado de Gusttavo Lima.

Suita colocou uma banana na cama do ex-"A Fazenda", se referindo à crítica que recebeu do jornalista na noite anterior. Bruno chamou o colega de "banana" e Alexandre prometeu processá-lo pelo termo "ofensivo e desgastante para a imagem" dele. Ainda no programa ao vivo, ele apareceu comendo uma banana para provocar o rival.



. @TalamoBruno vai até a Mansão e compartilha com outros moradores o que @AlexandreSuita fez com ela na suite 🤔



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista : https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/DJQ15KCQm2 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 14, 2023





A banana foi escondida na cama durante a madrugada e, pela manhã, Tálamo já acordou irritado pelas ações de Suita. Entre gritos, o ex-peão direcionou as críticas ao irmão de Andressa Suita e foi segurado por outras participantes enquanto se aproximava do adversário.





"Você é um vacilão [...] Eu 'lacro' em cima de você, porque você é um otário, bunda mole e p*u no c*. Pego você a hora que eu quiser, arrombad*", afirmou, ao passo que os confinados pediam que ele se acalmasse. A aproximação de Bruno quase gerou uma agressão e o participante cogitou a expulsão por conta da atitude.

"Vou ser expulso desse programa. Se eu chegar perto desse cara, mano. P*ta que pariu [...] Já botou banana no meu cobertor, deitei e esmagou no meu pescoço, esse filho da p*ta. Pé de breque, você é um verme", complementou. Momentos depois, o jornalista explicou que se exaltou por piadas sobre banana que Alexandre fez para ele.





suita falando que o tálamo quis lacrar no ao vivo. #AGrandeConquista pic.twitter.com/BeoIdAmav8 — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) June 14, 2023





e a banana segue sendo a causadora da treta haha #AGrandeConquista pic.twitter.com/QUPyPeUBt3 — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) June 14, 2023





