Ex-BBB Dhomini quebra silêncio após vídeo brigando com sócio em bar

Na terça-feira (13), o ex-BBB Dhomini agrediu um dos seus três sócios em um bar em Goiânia. Após o vídeo viralizar, ele usou as redes sociais para se justificar.

O advogado da vítima divulgou as imagens e afirmou ter sofrido ameaças. No perfil do Instagram, o campeão do BBB 3 alegou ser vítima de ameaças e reagiu. Dhomini garantiu que a situação não justifica a agressão, mas contou que foi vítima de uma armadilha.





"Não estou aqui justificando os meus atos falhos, eu errei, passei dos limites como ser humano, ultrapassei os limites do outro, estou aqui apenas me desculpando e dando satisfação para todos os meus seguidores, que nos acompanham, que nos admiram, que conhecem a minha pessoa, que conhecem o nosso trabalho, que sabe que eu sou um cara do bem, que eu sou um pai de família, que preza pela paz, pela alegria e levo essa alegria pra todas as pessoas aqui no meu perfil", começou.

Ele lamentou ocorrido e disse que não querer ser rotulado como agressor ou covarde. "Espero continuar levando a essência que eu sou verdadeiramente, não sou um agressor, muito menos covarde. Mesmo estando errado, eu estava me defendendo contra várias ameaças que eu recebi no ouvido pelo cara que eu bati. Ele sutilmente me marcou para as câmeras não pegarem e fez isso com o propósito de me tirar a estabilidade e me fazer passar dos limites. Sou um ser humano imperfeito, cometo erros, cometo falhas, mas não posso ser condenado julgado por um ato inconsequente que eu cometi numa situação que já estava me prejudicando a mais de 30 dias. Espero que compreendam, não peço que me aceitem, apenas que me perdoe e me vejam como ser humano como outro qualquer que tem seus limites e suas tolerâncias. Obrigado", concluiu.

Segundo Dhomini, o bar era uma sociedade entre quatro pessoas. O ex-BBB e mais dois sócios queriam deixar o estabelecimento, mas não chegaram a um acordo comercial com o quarto sócio.

