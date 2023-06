Reprodução/ YouTube Felipe Dylon relembra namoro com Sabrina Sato

Na última terça-feira (13), Felipe Dylon esteve no podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sergio Mallandro e Renato Rabel, e relembrou do namoro que teve com Sabrina Sato em 2005. O cantor contou como a relação começou e terminou e ainda deixou um recado para a apresentadora, que está solteira atualmente.



"Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo", iniciou Dylon.

Em seguida, ele contou o que separou o casal. "(Ficamos juntos) quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV em São Paulo, aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco difícil pela distância . Ela é uma querida, uma pessoa do bem. Ela é apaixonante", disse ele.

Em seguida, o cantor relembrou que o clima entre os os dois surgiu nos bastidores de um programa de TV: "Eu tinha 18 anos. Rolou um clima durante uma entrevista do 'Pânico'. Foi bacana a química que rolou".

Mallandro relembrou que a apresentadora está solteira e pediu para Dylon mandasse um recado a ela. "Sabrina, você é nota 10", disse o cantor.

