'Não vou votar'

Considerado na web como uma das várias plantas do reality, Ricardo Villardo afirmou que não iria votar no programa ao vivo desta terça-feira (13). "Ela [Mariana Rios] vai falar: 'Mas tem que votar'. Quero saber quem vai me obrigar", declarou, cogitando que estaria fora do programa após a atitude.