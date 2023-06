Reprodução/Instagram Vitória Strada detalha perrengue em primeira noite de sexo com a noiva, Marcella Rica

Vitória Strada deu o que falar nas redes sociais após a exibição da participação dela no programa 'Que História é Essa, Porchat?', da GNT.

A atriz contou como foi a primeira noite de sexo com a noiva, Marcella Rica, e consequentemente, com uma mulher.





"Eu nunca tinha ficado com uma mulher, aí me apaixonei pela Marcella antes de sequer beijar ela. Eu fiquei uma semana pensando, comecei a comparar se o que eu estava sentindo era o mesmo que eu sentia por um homem", começou ela.

Segundo ela, o encontro das duas aconteceu após uma festa, onde Marcella era DJ. "A gente combinou de ir para uma festa, fiquei assistindo ela tocar, peguei meu gin, e fiquei olhando pra ela e pensando: ‘Estou gostando dela ou não tô?’. (…) Saímos de lá, fomos pra casa dela, e pensei: ‘É hoje que vamos transar’. A confiança eu não tinha nenhuma, não fazia ideia do que fazer".

Vitória confessou que queria surpreender a mulher, porém passou por alguns perrengues. "A Marcella sempre ficou com mulher que é estrela do mar, que fica esperando, não esperava que eu fosse. Entrei no quarto, ela já tinha colocado uma samba-canção, uma camiseta, e tinha separado um pijaminha pra mim. Fui pra cima dela, e aí começou uma espécie de jiu-jitsu. Ela queria ter o controle, e ela me virava, e eu virava do outro. Eu estava um pouco no brilho, mas estava com um pouco de raciocínio", recordou.

"Eu virei ela, fui me direcionando para uma região que eu conhecia, mas não daquela maneira, e demorei uns 15 minutos. Eu não tinha uma dica de mulher, e cá entre nós, os vídeos são muito feitos para homens. (…) Eu fui na confiança do meu feeling, e fui em círculos. Eu pensei: ‘círculos são bons, podem funcionar’", contou ela.

Por fim, o apresentador Fábio Porchat questionou se a técnica funcionou e ela respondeu: "Funcionaram, olha o círculo que eu ganhei depois", disse apontando para a aliança de noivado.

Simplesmente assistam a Vitoria Strada contando como foi a primeira vez dela com a Marcella Rica KKKKKKKKKKK BOM DEMAIS 🗣️ pic.twitter.com/HnFF6QN5RX — lesbocine (@lesbocine) June 14, 2023





