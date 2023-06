Reprodução/Globo - 13.06.2023 Caio Manhente e Emílio Dantas repercutiram na web por cena em 'Vai na Fé'





Caio Manhente, intérprete de Rafa em "Vai na Fé", falou dos bastidores do trabalho com Emílio Dantas na novela das sete da Globo. Os atores repercutiram nas redes sociais após uma cena musical, em que cantaram Cazuza , e o artista de 23 anos citou a emoção nas gravações do momento.

Manhente mencionou a expectativa para a filmagem e analisou a importância da cena para os personagens. Rafa e Theo apresentam uma relação complicada na história e o capítulo recente trouxe um momento marcante na relação entre pai e filho.





"Essa cena foi uma das maiores surpresas da novela. Quando a gente acabou de fazer, inundados de sentimentos, o Emílio disse uma coisa. A gente encheu esse balão por mais de 100 capítulos, essa não relação, esse estado de completo desamor. E aí numa cena só esse balão estourou", escreveu no Twitter, nesta segunda-feira (12).

Caio recebeu elogios pelo trabalho nos comentários da publicação. "Você é um ator iluminado", afirmou Renata Corrêa, roteirista de "Vai na Fé". "Parabéns, amigo! linda cena", pontuou Guthierry Sotero, ator que interpreta Vini na novela. "Foi uma das cenas mais bonitas e mais emblemática de toda novela. Parabéns a você, ao Emílio, aos roteiristas e direção por tanta delicadeza e entrega. Me acabei de tanto chorar", observou um espectador.

