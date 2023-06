Reprodução/Instagram - 07.06.2023 João Gomes e Ary Mirelle esperam primeiro filho juntos





Ary Mirelle, namorada do João Gomes, rebateu questionamentos de internautas sobre o tamanho da barriga na gravidez. A influenciadora publicou fotos exibindo o corpo no primeiro mês de gestação e usuários apontaram que a ela estaria grávida há mais tempo.

A companheira do cantor compartilhou uma foto antes de engravidar e justificou que "nunca teve uma barriga chapada". "Com um mês de gestação, querer tirar uma foto para guardar de recordação é algo normal", afirmou nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (12).





"Não estou com três ou quatro meses de gravidez, como tem uma galera falando. Meu corpo é esse aí. Explicar mesmo sem precisar", complementou. Diante dos questionamentos de pessoas, seguidores ainda saíram em defesa de Ary na rede social.

"O povo acostumado a ver as famosas grávidas com lipoaspiração e não tendo barriga. Quando veem uma pessoa com corpo sem procedimentos, se assustam com o tamanho da barriga. É normal, de mulher para mulher", comentou um perfil. "Para quê ficar julgando o tamanho da barriga da menina se todo mundo sabe que não existem gestações iguais?", questionou outro.

