Reprodução/Globo - 13.06.2023 Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis) voltam a se envolver em 'Vai na Fé'





O primeiro beijo de Sol e Ben após 20 anos separados já tem data para acontecer em "Vai na Fé". A intimidade dos personagens de Sheron Menezzes e Samuel de Assis será exibida no capítulo desta terça-feira (13) e marca uma nova fase nos romances da protagonista na novela das sete.

Sol iniciou a história casada com Carlão (Che Moais), que morreu em um acidente de caminhão. A personagem já havia se reaproximado de Ben enquanto Jenifer (Bella Campos) buscava descobrir quem era seu pai, inclusive passando por um momento de tensão com o advogado ao revelar o abuso de Theo (Emílio Dantas).







Após terminar o relacionamento com Lui Lorenzo (José Loreto), a protagonista volta a mostrar sentimentos por Ben e os dois deixarão o romance aflorar após um acidente doméstico. Sol encheu a máquina de lavar de sabão e, ao voltar para casa, notou muita espuma pelo local.

Ben tenta ajudá-la a contornar a bagunça, mas cai no chão com a ex-namorada, com quem viveu um relacionamento na juventude. Os dois vão rir ao relembrar os bailes do "banho de espuma" que frequentavam há mais de 20 anos e o beijo aguardado vai acontecer.



Confira uma prévia do momento já exibida pela Globo:

"Igual a você eu sei que não tem. De zero a dez te dou nota cem." #VainaFé pic.twitter.com/asKJpCoYB6 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 13, 2023





