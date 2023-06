Reprodução / Globo 12.06.2023 Cena de 'Vai na Fé' emociona web

No episódio desta segunda-feira (12) de “Vai na Fé”, Theo foi finalmente colocado para fora de casa por Clara. Após uma tensa briga entre os personagens, o vilão da trama das 7 reúne suas malas para sair do apartamento que dividiu com a esposa por 20 anos.

Antes de sair, no entanto, Theo vai se despedir do filho Rafa e os dois protagonizam um momento emocionante. Cantando a letra de “Mal Nenhum”, escrita por Cazuza, os personagens de Emílio Dantas e Caio Manhente impressionaram o público noveleiro.





“Que cena incrível protagonizada por Theo e Rafa! Emilio Dantas e Caio Manhente artistas demais”, elogiou um internauta. A cena repercutiu nas redes sociais, caindo nas graças do Twitter e indo parar nos assuntos mais comentados da plataforma.

“Que cena perfeita entre o Theo e o Rafa, que parceria linda e sensível entre o Caio Manhente e o Emílio Dantas. Que roteiro sensível, a música. o texto, as lágrimas. Como o tempo pode transformar a dor em algo bom ou em algo ruim e como isso só depende da gente. PERFEITA.”, analisou uma noveleira.

