Laís e Gustavo cogitam método para gravidez: 'Usar a medicina a favor'

O Brasil inteiro acompanhou o início do relacionamento da médica Laís Caldas com o curitibano Gustavo Marsengo durante o BBB 22. Da casa mais vigiada para a realidade, o romance só cresceu e, atualmente, o casal já completa mais de um ano de namoro. Assim como casais comuns, "Lagusta" se prepara para os próximos passos na relação, como filhos e casamento.

Apesar dos familiares serem tranquilos em relação aos herdeiros, Gustavo e Laís relatam a pressão dos fãs para que a família aumente. No entanto, um bebê não está nos planos imediatos do casal.

"Desde o início, eles queriam que a gente saísse do programa e já casasse, tivesse filho... o tempo todo assim, eles sempre cobram, fazem até montagem com fotos, pegam foto de casal com filho e colocam o rosto do Gustavo, com algum bebê no colo", revela Laís.

O desejo dos fãs é tanto que o casal já foi surpreendido até com presentes inusitados: roupinhas para bebês recém-nascidos, incluindo temáticas do Palmeiras, time de coração de Gustavo.

Embora a pressão seja constante, o casal consegue se divertir com a situação. Em fevereiro deste ano, o colega de elenco Vyni pregou uma pegadinha nos fãs ao publicar uma foto beijando a barriga de Laís Caldas. Na imagem, ele e Bárbara Heck fazem alusão a uma possível gravidez. “Que venha com saúde”, escreveu o influenciador.

Laís relembra que a imagem foi registrada durante uma brincadeira entre amigos e conta que foi surpreendida por várias mensagens a questionando da suposta gravidez. “Ele postou e eu nem comentei, não curti, eu nem tinha visto. Quando eu cheguei em casa, estava aquela loucura, as páginas de fofoca tudo postando e eu fiquei ‘o que está acontecendo’ e povo falando assim, ‘Laís e Gustavo anunciam gravidez’… a gente não falou nada”, conta, rindo.

A situação foi tão viral, que Gustavo faz uma analogia com o poder das fake news. "Até hoje tem gente que me dá parabéns. Até hoje tem gente vira para Laís e fala 'uai, cadê a barriga?' nos comentários".





Planejamento para a gravidez

Para o casal, o desejo por filhos já é definido, no entanto, eles também querem curtir o relacionamento e a vida adulta sem as responsabilidades parentais. Afinal, eles completaram um ano de namoro recentemente.

Em maio, Laís Caldas realizou o desejo de passar pelo precedimento estético da Lipoaspiração de Alta Definição, a LAD. Médicos indicam que as pacientes evitem gravidez nos primeiros meses após a intervenção cirúrgica.

Além disso, o casal Lagusta revela o desejo de seguir a tradição de casar primeiro antes de ter herdeiros.

“Acabei de fazer a LAD, deixa eu curtir um pouquinho”, brinca Laís ao ser questionada da gravidez. “Tem que noivar, casar… e deixa eu curtir a LAD um pouquinho”, entra na brincadeira Gustavo.

Apesar da diversão, o casal tem ciência das limitações do relógio biológico humano. Aos 31 anos, Laís e Gustavo, de 32, não descartam ter como aliados procedimentos médicos que aumentam o prazo para gestação, como o método de congelamento de óvulos.

“A gente já é um casal 30, então, a gente sabe que o relógio biológico principalmente das mulheres está correndo, né, mas a princípio a gente não pensa, mas se ali na frente, chegar com uma idade a gente falar ‘A gente pensa em ter mais um filho, não quero agora, vamos congelar’ é uma opção que está aberta”, avalia Gustavo.

“A mulher, infelizmente, tem um prazo, né? Eu confesso, se eu pudesse eu teria ali com 50”, afirma Laís.

“Hoje em dia as pessoas estão deixando tudo para mais tarde, né? Antigamente nossos pais, nossos avós com a minha idade já tinha três filhos, né? Eu estava com 31 anos no ano passado sem nem expectativa de casar aí encontrei a pessoa. Então, se tem condições eu acho que tem que usar a medicina a seu favor, você deve usar. Congelar ovos pode ser uma solução, sim, no futuro”, completa Gustavo.

Loucura dos fãs

Já é tradição casal de ex-BBB conquistar fãs muito engajados. Com Lagusta não foi diferente. Já na 22ª edição do programa, Laís Caldas e Gustavo se tornaram o casal preferido do público.

Por consequência, o fanatismo muitas vezes ultrapassa os limites de bom senso. Laís relembra um episódio marcante de uma fã que quase encarou problemas de saúde sérios devido à devoção pela ex-participante.

A mulher se deslocou até São Paulo só para realizar um procedimento dermatológico com a médica ex-BBB. A paciente se submeteu a uma biópsia na pele. O problema aconteceu no pós, quando a fã se recusou a retirar os pontos, já que a linha entre a pele era um registro do contato com Laís.

“Eu falei com ela: em 7 a 10 dias você vai tirar os pontos na sua cidade. Simplesmente ela não tirou os pontos e já estava [com o material] há um mês, estava até querendo começar a infeccionar”, relembra. “Aí a secretária entrou em contato comigo e falou que ela não queria retirar os pontos porque era uma coisa que eu tinha dado e que o ponto dela ia ficar para sempre”, completa.

Além desse episódio, Laís e Gustavo revelam que tiveram que recusar um prensentão de uma fã, um passeio de balão para o casal.

"[O convite] foi de noite, no outro dia no almoço a gente olhando o jornal, aparece lá 'Acidente de balão em Boituva'". Laís, que tem medo de altura, conta que falou para Gustavo: "Agora que eu não vou mesmo".





O relacionamento no pós-BBB

Conviver com diferentes personalidades no “Big Brother Brasil” não é fácil. Iniciar uma relação íntima e amorosa menos ainda. Mas sair do programa e se deparar com a expectativa de milhões de pessoas é o maior desafio.

Para Laís e Gustavo, o segredo para manter o relacionamento após o reality é a base de todos os romances comuns: “os dois lados quererem a mesma coisa”.

“Se um lado quer compromisso sério e o outro não, não dá certo. Não é qualquer relacionamento lá dentro que vai perdurar fora, porque lá dentro realmente às vezes você está numa situação de abstinência, de solidão, então você acaba confundindo”, avalia Gustavo.

“Lá dentro a carência triplica”, brinca Laís. “Além dos dois quererem dar certo, aqui fora tem que se blindar muito, tem muita gente que é a favor do casal, mas tem muita gente também que quer separar. E se um dos dois começar a dar muito ouvido para isso…”, reflete Laís, relatando que pessoas criam Instagram e Twitter fakes para desestabilizar o relacionamento deles.

A ex-BBB aponta que se a pessoa começar a ler as mensagens e não confiar no companheiro, ela acredita que o relacionamento não vai para frente. “Eu entrei nesse mundo de figura pública faz um ano e eu já vi tantos casais que achei que eram intermináveis. Eu e a Laís, a gente até brinca, a gente fala ‘meu Deus, mas essa gente não supera uma briguinha, não né? Não faz um esforço para dar certo o relacionamento’’, comenta Gustavo.

Após o término do BBB 22, Laís e Gustavo deram um tempo para refletir a relação construída no reality e foi nesse período que o amor falou mais alto e, desde então, eles não se separaram mais. Laís conta que se não fosse o amor verdadeiro que sente pelo companheiro, não conseguiria manter uma relação só pelo hype, ou então, para garantir oportunidades publicitárias.

“Nós já estamos com idade, né? Já sabemos o que queremos e eu falei com o Gustavo, ‘Ó, se for para casar comigo, não vai ser qualquer briguinha que vai separar, não. Você vai casar, vai me aturar e é isso’”, completa Laís.