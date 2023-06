Reprodução/Instagram/Record - 11.06.2023 Namorando David Mattos, Victoria Macan se envolveu com Murilo Dias em 'A Grande Conquista'





Victoria Macan protagonizou uma polêmica em "A Grande Conquista". A influenciadora se envolveu com Murilo Dias enquanto vive um relacionamento fora do reality show, com David Mattos. O então namorado se pronunciou sobre a traição e as acusações feitas pela participante no programa da Record.



Antes dos beijos com Murilo, Victoria afirmou que vivia uma "relação tóxica" fora do confinamento e que "foi feita de trouxa" várias vezes pelo atual companheiro. David negou que destratou a influenciadora e afirmou que vivia um relacionamento de oito anos com Macan, que inclusive teria conversado sobre organizar o casamento antes do reality.





"Difamação e calúnia em rede nacional é o jogo mais baixo que pode existir. Tudo isso para justificar o injustificável. Jamais esperei isso de alguém que um dia antes de entrar pediu para eu preparar as coisas para o nosso casamento. Sempre tratei ela com muito amor e respeito. Caso contrário, ela não estaria comigo", escreveu no Twitter.

"Agora é muito fácil querer se livrar dessa situação jogando a culpa em mim. A pergunta é: Se eu sou tudo isso, por que não entrou solteira?", questionou. Mattos ainda afirmou ter mudado de cidade e terminado amizade por conta do namoro. "Não sou santo. Mas tóxico? Pelo amor de Deus", complementou.

Durante 8 anos vivi com as escolhas dela, me mudei pras cidades que ela queria morar, desfiz as amizades que ela queria que eu desfizesse. Não sou santo. Mas tóxico? Pelo amor de Deus. #AGrandeConquista — David Mattos (@davidmtts) June 10, 2023





O namorado de Victoria Macan ainda disse ter auxiliado a companheira na votação para ela entrar em "A Grande Conquista". "Passei horas dos meus dias votando para ela entrar no programa. Nervoso para que desse tudo certo. Desfiz toda a minha vida para apoiar ela, para viver a vida dela. Mas é isso. Desejo todo o sucesso do mundo para ela, espero do fundo do meu coração que seja feliz. Ela não merece nenhum tipo de ódio", concluiu.

Além do desabafo na web, David Mattos também afirmou ao perfil "Segue a Cami" que o namoro de oito anos chegou ao fim. Internautas questionaram o tempo de relacionamento, já que Victoria participou do reality de pegação "Brincando com Fogo 2" , da Netflix.

"Sobre o 'Brincando com Fogo': nesse período de 8 anos, ficamos quase um ano separados. Ela participou do programa, quando saiu de lá nós conversamos e voltamos", justificou, ainda na página de fofoca do Instagram.

