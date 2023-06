Reprodução/Instagram - 10.06.2023 Lexa e MC Guimê trocaram beijos em show após anunciarem reconciliação





Após anunciar a reconciliação com MC Guimê, Lexa convidou o marido para acompanhá-la em um show nesta sexta-feia (9). A plateia clamou pelo funkeiro na ocasião e a cantora chamou o companheiro para subir ao palco, onde ele cantou e trocou beijos com a companheira.



"Quem?", questionou Lexa, enquanto o público gritava o nome de Guimê. Os dois se beijaram e abraçaram ao som de gritos dos fãs, antes do cantor se declarar à esposa. "Vim prestigiar o show dela, aplaudir de pé, porque ela merece muito. Sei que sou suspeito para falar, mas sou bobo nessa mulher aqui", afirmou.





A plateia ainda cantou alto na apresentação do MC, de músicas como "Plaquê de 100" e "País do Futebol". O público também vibrou quando Tina Calamba, colega de Guimê no "BBB 23", subiu ao palco e dançou com Lexa. Os momentos foram exibidos nos stories do Instagram da artista e de fãs presentes no show.

tava no show da lexa agora e ela chamou guime e tina no palco pic.twitter.com/KoySJMRb0j — lu (@jurkluisa) June 10, 2023





A reconciliação de Lexa e MC Guimê acontece cerca de três meses após o funkeiro ser expulso do reality show por importunação sexual, ao lado de Cara de Sapato. A cantora relatou ficar abalada na época, mas desde então não havia oficializado uma separação ou que reatou com o marido, com quem vive um relacionamento há oito anos.

