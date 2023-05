REPRODUÇÃO/ NETFLIX Victória Macan em "Brincando com Fogo 2"

A influencer Victória Macan, que disputa uma vaga na mansão de "A Grande Conquista",no reality da Record, já causou em outro reality, "Brincando com Fogo 2" da Netflix. Em conversa ao iG Gente, a ex-participante se defendeu e afirmou que a edição do programa manipula a construção dos personagens na atração.

Victória conta que entrar em "A Grande Conquista" é uma oportunidade para as pessoas a conhecerem por inteiro, já que estarão assistindo a influencer 24 horas por dia. Ela, então, explica que "Brincando com Fogo" era uma programa cheio de cortes e influenciava na opinião dos espectadores sobre os participantes.

"É uma oportunidade do público me conhecer sem edição, porque a gente sabe que em realities que são gravados, eles cortam muita coisa e às vezes passam uma visão do que eles querem", completa Victória.

Ela ainda pontua que o reality não expõe tudo o que os participantes fazem no programa: "De certa forma, o reality tem que ser contado da maneira que fica melhor para o programa. Tudo que passou aconteceu de fato, mas eles podem escolher que cena passar, se eles querem a Victoria animada e feliz ou a que só briga. Fica na mão deles".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Victória Macan foi criticada no programa da Netflix por desobedecer as regras (que proibem toques, beijos e relações sexuais), gerar punições e perder o dinheiro do preêmiode todo elenco. A influencer, agora, faz parte dos 16 famosos anunciados pela "A Grande Conquista". Eles disputam o voto do público por 10 vagas na mansão do reality. Os 6, que não forem escolhidos, vão para Vila disputar outras 10 vagas com 64 participantes anônimos.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente