Clima de romance

Enquanto os participantes se arrumavam para a festa, Murilo e Victoria já protagonizavam um clima de romance na mansão. Os dois trocaram beijos no rosto e abraços. A intimidade aconteceu após a influenciadora desabafar com colegas sobre como está se interessando pelo participante, além de expor que o relacionamento fora do confinamento, com David Mattos, era "tóxico" e que "foi feita de trouxa" várias vezes pelo companheiro;