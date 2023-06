Reprodução / Instagram / Netflix 22.05.2023 Thamara e Alisson em 'Casamento às Cegas'





Thamara Térez, participante de "Casamento às Cegas 2", anunciou a separação de Alisson Hentges neste sábado (10). O fim do relacionamento acontece após uma polêmica que repercutiu na web, em que o administrador foi filmado com outra mulher e supostamente traindo a advogada .

"Desculpem a demora para falar do assunto, mas entendi necessário estabilizar tudo do lado de cá primeiro para depois informar algo a vocês", afirmou nos stories do Instagram. Thamara já havia pedido compreensão dos seguidores para ter tempo de processar a suposta atitude do marido.





"Então hoje venho aqui, com a certeza de ter feito minha parte na relação e me entregado para um amor real, anunciar que agora sigo sozinha. Obrigada a todos", complementou. Além da declaração, Térez também retirou as fotos com Hentges do feed da rede social.

Até o momento desta publicação, Alisson não se pronunciou sobre o assunto. A rede social do administrador segue com fotos com Thamara. Vale lembrar, antes do anúncio do término, os dois indicaram uma possível reconciliação após posarem juntos em um ensaio de fotos .

